Si chiama Paolo ed è figlio di un famoso cantante, lo riconoscete? FOTO

Paolo è figlio di un famoso cantante ed ha seguito le stesse orme del padre. La musica scorre nel DNA.

Si chiama Paolo, classe 1995 ed è figlio d’arte. Possiamo dire che nel suo sangue scorre la musica a fiumi in quanto non solo il padre è uno dei principali artisti della musica italiana, ma anche il nonno è uno dei cantanti più amati da diverse generazioni. Con le canzoni del padre tante coppie si sono innamorate, i suoi concerti sono sempre un mix di energia pura e puro romanticismo.

Paolo dopo aver conseguito nel 2018 la laurea in Scienze della Comunicazione si dedica pienamente alla sua passione: la musica. Il suo profilo Instagram è una vetrina nella quale si possono vedere solo in parte dei lavori di successo firmati dallo stesso. Il giovane infatti è davvero talentuoso, ha contribuito a numerosi singoli di successo. Presente anche all’ultimo “Festival di Sanremo” col brano Dieci di Annalisa. Insomma, capire di chi sia figlio è molto semplice, basta guardarlo per notare la somiglianza davvero notevole.

Avete capito chi è il padre? Un indizio, entrambi hanno la musica nel cuore…

Paolo, di chi è figlio? Ecco il nome

Paolo è il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, quindi nipote del grande Gianni. Oltre Paolo, dalla coppia è nato Giovanni e anche il giovane sta mostrando di essere appassionato di musica, offrendo il suo contributo al panorama musicale italiano nonostante l’età.

Alessandra Amoroso, la già citata Annalisa, Fedez…sono solo alcuni degli artisti con cui il giovane Antonacci ha collaborato dimostrando di essere il degno “erede” di padre e nonno. Molto seguito su Instagram, il social è prettamente usato per motivi di lavoro.

Ma qualche scatto spiritoso non può mancare, in pieno stile Antonacci.