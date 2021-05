Tommaso Zorzi massacrato: minacce e omofobia, il web supera il limite

Tommaso Zorzi massacrato dal web: “L’odio sui social è tristemente fuori controllo”. L’opinionista de l’Isola dei Famosi continua ad essere attaccato

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati, più odiati e anche più discussi del mondo del web. Reduce dal Grande Fratello Vip dove ha dato il meglio di sé, continua ad essere nel mirino di chi non lo sopporta. Gli attacchi omofobi nei suoi riguardi sono all’ordine del giorno e a difenderlo sono soltanto le sue fans che, com’è giusto che sia, considerano assurdo tutto questo odio ingiustificato nei suoi confronti. Oggi è cominciato tutto quando è cominciata a circolare la voce che Tommaso sarà giudice del programma Drag Race, che si appresta finalmente ad arrivare in Italia. E, anziché commentare questa bella notizia, è partita la solita crociata contro l’attuale opinionista de l’Isola dei Famosi.

Tommaso Zorzi insultato e minacciato sui social: l’odio è fuori controllo

Nel giro di pochissimi minuti, è partita la gara a chi riusciva ad insultarlo di più. La prima ad intervenire è stata sua sorella Gaia Zorzi: “Non mi dite mai più di cancellare i nomi dei messaggi che pubblico, vorrei vedere voi leggere dei commenti così beceri su vostro fratello e poi pensare “no poverina tolgo il nome che non se lo merita“. Tommaso ha trascorso la giornata a distrarsi insieme a sua cugina, che ha da poco dato alla luce una bimba. Ignorare questo tipo di odio è decisamente la cosa migliore da fare in questi casi, anche se da un po’ di settimane a questa parte Tommaso ha deciso di cominciare a querelare chi arriva ad insultarlo tanto pesantemente e a minacciarlo.

Intanto un po’ di account sono stati già sospesi su Twitter, ma ce ne sono ancora tanti altri che ci stanno andando giù pesante. Si placherà mai tutto questo odio sui social?