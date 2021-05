I fan sono senza parole, colpo di scena per la serie tv “Don Matteo”, Terence Hill appenderà la tunica al chiodo e sarà per sempre.

Incredibile ma vero, Terence Hill non vestirà più i panni di Don Matteo nell’omonima serie tv. Dopo 12 stagioni i fan dovranno dire addio all’amatissimo attore.

La prima puntata di “Don Matteo” andò in onda su Rai 1, il 7 gennaio 2000. La serie parla di questo prete che ha un innato talento per le indagini. In sinergia con i Carabinieri, Don Matteo ha svelato arcani e portato a galla la verità.

Le puntate sono state spalmate prima Gubbio e poi a Spoleto, nel corso degli anni (che ammontano a 12 edizioni) diverse sono state le collaborazioni.

La serie tv in pochissimo tempo ha raggiunto le vette degli ascolti, tutti hanno amato Don Matteo ed ora i fan stentano a crederci.

Cosa succede ora? “Don Matteo” finirà per sempre? Non proprio

Nelle ultime ore sta impazzando sul web la notizia che Don Matteo cambierà volto, la cosa non è stata ufficializzata ancora dalla casa produttrice ma sembra che la cosa avverrà a breve.

Don Matteo cambierà volto e sarà Raoul Bova a vestire i panni del prete detective.

L’ultima puntata della serie è andata in onda a marzo 2020 e come sempre anche la tredicesima stagione è stata un successo.

Probabilmente la scelta di sostituire Terence Hill con Raoul Bova è dettata dal fatto che la produzione sta cercando di rinnovare il contesto immutato dal 2000.

L’affascinante Raoul Bova è reduce da un altro successo, protagonista della serie “Buongiorno, mamma!” in onda in prima serata su Canale 5, non si è ancora espresso sui rumors in questione, né tantomeno ha proferito parola Terence Hill.

Se la cosa fosse vera non vediamo l’ora di gustarci le nuove puntate di “Don Matteo” per vedere Raoul Bova in azione nel risolvere crimini ed intrighi.