Gianni Morandi mostra ancora la mano: oggi è in ottima compagnia – FOTO

Gianni Morandi, a diverse settimane dal ricovero per ustioni, mostra ancora la mano su Instagram: oggi è in ottima compagnia.

Gianni Morandi è sicuramente uno dei cantanti più amati dagli italiani. Il 76enne vanta più di 50 milioni di dischi venduti nel mondo e ha condotto anche il Festival di Sanremo in due occasioni (nel 2011 e nel 2012). Il nativo di Monghidoro è amatissimo sui social network: le sue interazioni (a volta decisamente scherzose) con i followers strappano sempre tante risate.

Qualche mese fa il cantante è stato vittima di un incidente pericolosissimo. Mentre stava bruciando le sterpaglie fuori casa sua cadde al suolo e fu costretto al ricovero in ospedale per le diverse ustioni riportate sul corpo. Il classe 1944 fu anche trasportato al centro grandi ustionati di Cesena. Gianni, anche oggi, ha mostrato ai suoi seguaci le mani: l’emiliano era il ottima compagnia.

Gianni Morandi mostra la mano: il cantante è in ottima compagnia

Gianni, poco fa, ha condiviso uno scatto in cui si trova nelle sue meravigliose campagne. Il cantante alza la sua mano destra, ancora visibilmente fasciata. Il 76enne, tuttavia, sfodera il suo meraviglioso e contagiosissimo sorriso. Al suo fianco c’è il nipote che alza la mano proprio come il classe 1944.

“Mio nipote Giovanni mi prende in giro per la mia mano..”, ha scritto nella didascalia. “Ciao Gianni, tuo nipote ha la tua stessa mano”, “Tale nonno tale nipote”, “Belle mani. Avrà preso da qualcuno?”, “Complimenti ha le mani come le tue”, “Ha le mani del nonno”: è davvero incredibile il numero di utenti che hanno commentato nello spazio sotto al post focalizzando la loro attenzione sulle estremità degli arti superiori dei due uomini in foto.

L’amatissimo Morandi, qualche giorno fa, ha condiviso un post in cui suonava la chitarra con la mano destra (quella più danneggiata dall’incidente). Il bolognese ha intonato la canzone del sole di Lucio Battisti.