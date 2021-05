“Ma che bella mia moglie”, Chiara Ferragni: serie di FOTO da infarto

Occhio all’ultimo post di Chiara Ferragni su Instagram, i deboli di cuore potrebbero rimanerci: l’ influencer più conosciuta del mondo incanta tutti con una serie di foto devastante

Si sa Chiara Ferragni conosce molto bene il mondo dei social network, dato che è la influencer più conosciuta del mondo. E sa come usarli sia per lavoro che per condividere scatti bellissimi attraverso Instagram. Questa volta la mamma di Leone e Vittoria si è superata pubblicando una serie di foto incantevoli per la gioia dei suoi innumerevoli fan. Eppure non molte settimane fa ha dato alla luce la sua secondogenita. Non sembrerebbe proprio che solo nel mese di marzo, il giorno 23 per l’ esattezza, la Ferragni abbia partorito.

Il suo fisico non ne ha risentito per nulla, appare raggiante e in forma come sempre e lo sa anche suo marito Fedez, che scrive: “Ma che bella mia moglie”, nei commenti alla sequenza di immagini di sua moglie. In molti, prima che il rapper scrivesse il commento, hanno inviato messaggi invitandolo appunto a digitare un parere sulla propria consorte e lui non si è fatto pregare.

La serie di foto devastante di Chiara Ferragni: bellissima!

