Il percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia è stato decisamente impegnativo per Dayane Mello che a distanza di mesi è ancora accusata di aver mostrato un lato del suo carattere troppo duro e intraprendente.

Tanti sacrifici per lei da quando era giovane, infine la morte prematura del fratello Luis e la comunicazione proprio mentre era in gara al GF Vip, è stata l’ennesima spada inflitta nel suo cuore.

Al momento nella sua vita non c’è alcuna persona in grado di darle amore, dopo la storia con Stefano Sala e la nascita della figlia non ha intrapreso nessuna relazione sentimentale degna di nota. Per lei ora tantissimo lavoro come modella, passone diventata attività a tempo pieno che regala però ai fan grandi emozioni sui social, scatto dopo scatto.

Dayane Mello seduce, regala un panorama micidiale

