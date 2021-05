Miroslav Klose, malattia improvvisa: ecco la diagnosi…

Il famoso ex attaccante della Lazio ha appena comunicato che il suo debutto come allenatore sarà rimandato a causa di un infortunio.

Il noto ex calciatore Miroslav Klose ha confessato alla rivista sportiva tedesca ‘Kicker‘ di avere un grave problema di salute, cioè due trombosi alla gamba: la diagnosi è stata fatta dai medici del Bayern Monaco in seguito ad un forte dolore provato dal talentuoso ex attaccante, che peggiorava giorno dopo giorno.

La notizia è stata uno choc per il formidabile 42enne tedesco, che mai avrebbe immaginato un simile responso da parte dei dottori.

Ecco le sue parole: «Devo fermarmi, credevo di avere un nervo schiacciato e invece ho scoperto di avere due trombosi alla gamba».

Miroslav Klose dovrà rimandare la prima panchina da allenatore: “Non posso scherzare con questa situazione”

Il conosciutissimo recordman di gol dei Mondiali di calcio Miroslav Klose ha dovuto necessariamente rimandare il suo debutto da allenatore del Fortuna Dusseldorf.

I dottori gli hanno prescritto molti farmaci sin da subito, con l’obbligo di indossare tutto il giorno delle calze apposite: è dunque necessario che stia a riposo, senza praticare sport (ad esempio calcio, corsa o nuoto) e senza allenare.

“I medici mi hanno fatto capire che non posso scherzare con questa situazione” ha dichiarato il bomber più prolifico nella storia della nazionale tedesca.

Il famosissimo ex centravanti ha dunque spiegato che la pausa non è stata per nulla volontaria: sono stati migliaia e migliaia gli auguri e gli in bocca al lupo da parte di tutti gli appassionati di calcio, e non solo, per una pronta guarigione.

Il formidabile campione Miroslav Klose, infine, conclude le sue dichiarazioni così: “Ho sempre scelto il sentiero più tortuoso“.