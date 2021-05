“Affascinante e sexy” Carolina Stramare in mini dress è un sogno – FOTO

Carolina Stramare come una diva di altri tempi sfoggia dei mini dress che sono un sogno per chi la guarda.

Numerose le collaborazioni che vedono come protagonista Carolina Stramare, la modella che negli ultimi anni ha indossato abiti e accessori dei brand più esclusivi. Il fisico – come si può vedere dalla foto sopra – è super tonico e non ha certamente bisogno di ulteriori spiegazioni. Muscoli da paura, addominali di acciaio questa foto ha davvero provocato un calo di autostima globale.

Se a questo aggiungiamo un viso che buca lo schermo, gli occhioni ipnotici di Carolina che le hanno fatto aggiudicare l’ambita fascia di Miss Italia nel 2019 oltre ad una femminilità innata, ben si comprendono i numerosi progetti nel campo della moda a cui la Stramare prende parte.

Ogni foto è un’occasione per ammirarla e contemplarne la bellezza, come nel suo ultimo post in cui non è sola ma in ottima compagnia. Di chi si tratta? Ecco svelato il mistero.

Carolina Stramare, come una diva (sexy) di altri tempi

Come si vede ben dalla prima foto, Carolina indossa alcuni abiti della nuova collezione Guess, il brand internazionale che vanta testimonial del calibro di Jennifer Lopez. Gli abiti freschi e bellissimi per la stagione estiva rievocano gli anni ’20. Motivo floreale, pois, gonne plissettate…insomma, come se fosse una diva di altri tempi.

Nella sequenza di foto, la modella non è sola: in due delle quattro foto riportate, è in compagnia di Francesco Monte, testimonial del brand dallo scorso anno quando le foto del modello insieme a JLO proprio per Guess hanno fatto il giro del mondo.

I commenti rivolti alla ex miss sono numerosi, tanti ne apprezzano l’eleganza. Qualcuno le scrive “Affascinante e sexy”.

I suoi scatti sono sempre sul filo della legalità in quanto capaci di suscitare dei veri e propri attacchi di cuore.