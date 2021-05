Cristina Buccino e la serie di scatti in bikini, corpo pazzesco: nessuna come lei – FOTO

Cristina Buccino sbalordisce i fan in una serie di scatti in bikini che lascia poco spazio all’immaginazione, superandola: un fisico incredibilmente perfetto

Una delle influencer più seguite, grazie allo stile personalissimo e all’incontenibile sensualità, Cristina Buccino vanta su Instagram un profilo da 2,5 milioni di followers. La sua pagina, strutturata in modo creativo, presenta scatti fashion professionali, alternati a immagini di ambienti naturali e non, con un profondo studio dei colori, che crea una piacevolissima immersione nel suo regno social.

Ciò che conquista lo spettatore è la sua figura sinuosa e seducente in qualsiasi veste, che conserva sempre una nota accattivante, sapientemente dosata ed esibita con eleganza. L’ultimo scatto postato lascia ben poco spazio all’immaginazione, superando notevolmente ogni aspettativa, persino la fantasia: sensualità senza eguali e precedenti, in un bikini che lascia senza fiato.

Cristina Buccino sempre più seducente

Cristina Buccino anticipa l’estate su Instagram senza necessitare della “prova bikini”, che nel suo caso è spettacolo al primo indosso. Una serie di scatti da cardiopalma quella condivisa sul social, che offre la visuale sul suo corpo attraente, ipnotizzando inesorabilmente lo spettatore.

Adagiata sulle scale in marmo nella tonalità del grigio, spicca con il costume multicolor con stampa a fiori, che evidenzia le forme procaci dell’influencer. Capelli sciolti, sguardo intenso, posa disinvolta, sfoggia la sua bellezza con sofisticata disinibizione, per la contemplazione dei fan.

Completamente attoniti, ne ammirano il fisico che supera il concetto di seduzione, in un tripudio di curve tra addome scolpito, gambe toniche, fianchi da Venere e décolleté esplosivo. Non un’imperfezione o una sbavatura, Cristina Buccino conquista un successo insuperabile, totalizzando più di 100 mila like.

Si prospetta una stagione all’insegna della sensualità, in spiaggia o “ovunque”, come descritto nel post dall’influencer, che non vediamo l’ora di ammirare su Instagram.