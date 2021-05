Fabio Volo, nuova critica contro Fedez: “Decide la Ferragni, risolve tutto lei”

Fabio Volo critica aspramente il rapper Fedez dopo gli scontri con la Rai per il Concerto del 1° Maggio. Mette in mezzo anche Chiara Ferragni. Non è la prima volta

Facciamo un salto nel passato a meno di un anno fa. Il rapper Fedez fu protagonista di un atto di solidarietà in cui consegnò mille euro in contanti a cinque persone diverse, rappresentanti di altrettante categorie che hanno avuto difficoltà durante la pandemia: un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere e un volontario.

Il gesto fu apostrofato in malo modo dal conduttore e scrittore Fabio Volo che si espresse con queste parole: “Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa. La beneficenza non era qualcosa che di faceva in silenzio?”. Evidente accusa di spettacolarizzazione da parte di Fedez, il quale ha risposto sostenendo che i soldi fossero stati raccolti pubblicamente e che allo stesso modo era giusto rendere conto di come sarebbero stati adoperati.

Non solo, il cantante risponde a tono anche a un’altra rimostranza mossa da Volo, e dichiarò: “Personalmente ho messo mano al mio portafogli e ho donato 100mila euro. Non avrei voluto dirlo ma, visto che Fabio Volo si è sentito in dovere di dire che avrei dovuto utilizzare i miei soldi, faccio questa cosa poco elegante di dire quanto ho donato”.

La faida, a quanto pare, non è finita. Il nuovo capitolo riguarda oggi il coinvolgimento di Fedez contro la Rai nella questione del Concerto del 1° Maggio.

Fabio Volo muove critiche contro Fedez e mette in mezzo Chiara Ferragni

Fabio Volo prende la palla al balzo e critica nuovamente Fedez. Sono note le vicende che hanno coinvolto il cantante che si è scagliato contro la Rai a causa del tentativo di censura del suo messaggio a favore della comunità LGBTQ+ (e contro politici della Lega che hanno pronunciato frasi oscene e indecorose) durante il concerto del 1° Maggio, trasmesso da Rai Tre.

Che cosa ha dichiarato il conduttore di Radio DeeJay? “Non so se hai tu quelle giornate in cui non te ne va bene una e dici ‘ma perché non sono sposato con la Ferragni che gli ha fatto vaccinare la nonna, che lo fa votare a Sanremo!’”.

L’occasione è un’intervista rilasciata al giornale “Il Fatto quotidiano”. L’attore non si placa e continua a mettere in mezzo la nota influencer che, nella questione contro la Rai, ha poco a che fare. “Deciderà sua moglie forse. Dirà ‘mettete like se ha ragione mio marito!’. È pazzesca questa cosa di lei che gli risolve tutto”.

Si toglie un altro sassolino dalla scarpa e attacca i virologi, rei di essere troppo presenti e alla ribalta in questo periodo di pandemia: “Io ci ho messo anni ad avere successo, questi hanno avuto l’effetto Grande Fratello”