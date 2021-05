“Illegale”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, bollenti in spiaggia FOTO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono partiti per fare la loro primissima vacanza insieme all’estero da quando si sono fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo è stato il primo tra i due ad entrare, e ha avuto anche una esperienza piuttosto importante: tra quelle mura conobbe Elisabetta Gregoraci per cui si prese una sbandata. La showgirl mise prontamente dei paletti tra di loro, dicendogli che pur non essendo indifferente al suo fascino, non se la sentiva di cominciare qualcosa con lui. Quando poi ha deciso di abbandonare il gioco il 7 dicembre, Pierpaolo ha deciso di approfondire la sua conoscenza con Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la loro prima vacanza insieme

Giulia era entrata nella casa circa a novembre, quando il gioco era già cominciato da un mese e mezzo e di certo non pensava di riuscire a fare breccia nel cuore del giovane Pierpaolo. E invece giorno dopo giorno la loro amicizia si è trasformata sempre di più in qualcosa di speciale, fino a che non è arrivato il primo bacio durante il periodo di Natale. Da allora non si sono più lasciati: hanno superato tantissimi ostacoli per arrivare a dove sono ora, fuori dalla casa, più felici e affiatati e innamorati che mai.

Ora che sono fuori dalla casa si stanno godendo il loro amore, e proprio ieri sono partiti per fare la loro prima vacanza all’estero da quando sono fidanzati. Si stanno godendo questi giorni al mare, felici e spensierati come non si erano mai permessi di essere.