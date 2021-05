La grande presentatrice a 12 anni. La riconoscete? La FOTO non mente

Oggi è una presentatrice amatissima dal pubblico italiano. Nella foto aveva soli 12 anni: una ragazzina dolce e incantevole: la riconoscete?

Tutti amiamo fare un tuffo nel passato ed immergerci nei ricordi dei tempi andati. Soprattutto negli ultimo periodo, con tanto tempo a disposizione, abbiamo avuto l’opportunità di rispolverare i tanto cari album fotografici.

Chi non conserva gelosamente un album con gli scatti fotografici più importanti della sua vita? Sfogliando le pagine impolverate, spesso ci si imbatte in immagini emozionanti, che fermano il tempo e regalano sensazioni uniche.

Un’abitudine che coinvolge anche i nostri “vipponi” che amano condividere con i fan immagini inedite della loro infanzia. In particolare oggi, una nota presentatrice italiana, ha condiviso con i suoi follower un’immagine del suo passato.

Vi sfidiamo a riconoscerla: non ci crederete!

La nota presentatrice a 12 anni: il ricordo spopola su Instagram

Qui sotto vi mostriamo lo scatto della suddetta presentatrice. La riconoscete?

E bene sì è proprio lei, Bianca Guaccero! La beniamina Rai, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo italiano come attrice, è oggi una delle più amate conduttrici d’Italia.

Da una trasmissione all’altra, ogni impresa televisiva è un successo: la sua bellezza e il suo carisma non smettono di far innamorare il pubblico italiano.

Anche Bianca ha deciso di regalare un magnifico scatto di sé da piccola. Eccola a soli 12 anni mentre si gode la sua amata spiaggia pugliese.

Una Guaccero nostalgica quella di oggi su Instagram , che si abbandona ai ricordi di un’estate di non pochi anni fa: proprio in quegli anni il suo corpo cominciava a formarsi e la sua infinita bellezza sbocciava come uno splendido fiore a primavera.