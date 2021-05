Rinvenuto cadavere in un’abitazione: comunità piange stimato professore

Un professore di 55 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nella sua abitazione di Macerata: inutili i tentativi di soccorso.

Lutto a San Ginesio (Macerata), dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 55 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni frati, chiamati dalla segreteria della Scuola dove il 55enne lavorava come insegnante. Presso l’abitazione sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che entrati nell’abitazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 55enne. Intervenuti, per gli adempimenti del caso, anche i carabinieri.

Sulla salma è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Macerata, professore di 55 anni ritrovato morto in casa: ipotesi malore

Marco Acciaresi, insegnante 55enne, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 maggio, all’interno della sua casa, sita in contrada Vallato a San Ginesio, in provincia di Macerata. A chiamare i soccorsi, riporta Il Resto del Carlino, sono stati alcuni frati del convento vicino l’abitazione del 55enne.

Leggi anche —> Tragedia Rogova: indagati i genitori della bimba precipitata in mare

I frati erano stati avvisati dalla segreteria del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, dove Acciaresi insegnava matematica e fisica, preoccupata per le mancate risposte del professore. I monaci dopo aver suonato più volte al campanello hanno chiamato il numero per le emergenze.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118 che, dopo essere entrati in casa, hanno rinvenuto il corpo dell’insegnante. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche —> Funivia Stresa Mottarone, la confessione del manovratore è agghiacciante

Oltre ai soccorso sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri, scrive Il Resto del Carlino, l’ipotesi più accreditata è che Acciaresi sia morto in seguito ad un malore. A confermarlo potrebbe essere l’autopsia sulla salma, già disposta dall’autorità giudiziaria.

La notizia ha sconvolto tutta la comunità locale oltre che al personale e gli studenti del liceo artistico Cantalamessa. Sul sito dell’istituto è stata pubblicata una foto del professore insieme ad alcuni alunni accompagnata dalla didascalia: “Per sempre in mezzo a noi”.