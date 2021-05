Sara Croce ha pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo scatto che ha mandato in tilt i social. Subito è boom di like.

Sara Croce non smette mai di stupire. La bellissima showgirl conquista il pubblico anno dopo anno. Classe 1988 è diventata nota a seguito della sua partecipazione a Miss Italia. Nel 2017 si è classificata al quarto posto della competizione. Da allora la sua carriera ha preso il via. Di seguito ha ricoperto i panni di Madre natura nel format di Ciao Darwin 8 e di Bonas in Avanti un altro. Dopo uno stop di un anno, nel 2020 è ritornata a ricoprire questo ruolo.

La 22enne di Garlasco non solo è nota sul piccolo schermo ma anche sul web. Il suo profilo Instagram è seguito da ben 968 mila follower. Sara lo aggiorno quotidianamente pubblicando foto in cui si mostra bellissima.

Sara Croce: quella FOTO manda in tilt il web

