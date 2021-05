Alberto Matano: l’intreccio a sorpresa con Lorella Cuccarini scuote il web

Dopo gli scontri tra i due conduttori la fierezza di Alberto Matano si intreccerà sorprendentemente con quella di Lorella Cuccarini.

Nel penultimo appuntamento con la trasmissione de “La Vita In Diretta“, andata in onda lo scorso giovedì, il suo presentatore, Alberto Matano, ha voluto proporre ai suoi telespettatori un delicatissimo omaggio in memoria di colei che sarà sempre ricordata in tutto il globo, come anche la definì il New York Times nei primi anni ’80, con il più che meritato titolo di “prima ballerina assoluta“.

Dopo la scomparsa dell’indimenticabile esempio di classe ed eleganza vivente in Carla Fracci, lo scorso 27 maggio a Milano, nella sua città natale, quest’oggi come precedentemente annunciato avranno luogo i funerali. Nel frattempo le dichiarazioni di Matano si sono anche dilungate su un particolare riguardante Lorella Cuccarini. Il quale ha colto il pubblico di sorpresa.

“La Vita in Diretta”, oltre lo scontro: l’emozionante intreccio tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Un intreccio senza eguali, quello proposto da Matano in diretta, nel voler mandare in onda un servizio dello scorso anno indetto dalla stessa Lorella. La conduttrice si trovava all’epoca nello studio della trasmissione, in illustre compagnia della prima ballerina e del presentatore. Durante la riproposizione dell’intervista, Matano, non ha potuto fare a meno di mostrarsi visibilmente emozionato di fronte a quelle immagini ricordo.

Matano sottolineerà infatti la magia di quel momento, definendolo come un ricordo anche a distanza di tempo difficile da mettere in secondo piano, così come anche i sentimenti di meraviglia provati dalla conduttrice romana in compagnia dell’Étoile. Fin da subito, tale accostamento proposto dal conduttore, è stato premiato dai telespettatori sui vari social di riferimento, facendo forse dimenticare anche i passati scontri tra i due colleghi.

Alberto per concludere avrebbe dunque guardato al futuro ed al suo passato con altrettanta eleganza, lasciando emergere la bellezza a tutto tondo della sua collega, nonostante qualche datata inerzia tra i due. Ed è per tal motivo che sul web si è innescata una veritiera standing ovation di complimenti, finanche a raggiungere altre celebrità. La stessa Rita Dalla Chiesa lo ha infine definito un “grande signore“.