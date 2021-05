“Beautiful”, anticipazioni puntata 30 maggio: il bacio inaspettato

Beautiful, anticipazioni 30 maggio: Brooke è furiosa con Thomas e trova conforto tra le braccia di una vecchia fiamma.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge e Brooke discutere riguardo al ruolo di Thomas all’interno della famiglia. La Logan è furiosa con il Forrester per aver chiesto a Zoe di sposarlo con il palese intento di attirare l’attenzione di Hope. Ridge tuttavia non le crede e continua a ripetere che il figlio ha voltato pagine e ha buone intenzioni. Sul loro matrimonio, inoltre, incombe l’ombra di Shauna: la Fulton sembra essere molto più comprensiva di Brooke quando si tratta di Thomas e questo non dispiace affatto allo stilista. Anche Bill si intromette nella questione ed affianca Brooke nella sua battaglia contro il figlio di Ridge.

Beautiful, anticipazioni 30 maggio: Shauna consola Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che sia Brooke che Ridge troveranno conforto in persone esterne al loro matrimonio. Lo stilista sarà compiaciuto dalle attenzione di Shauna e si lascerà consolare da lei. La Fulton si mostrerà molto comprensiva con lui, portando a suo favore il grande legame che ha con Flo. Anche lei sa cosa vuol dire essere un genitore ed imparare a perdonare i propri figli quando sbagliano.

Nel frattempo Brooke invece si sfogherà con Bill. La Logan parlerà al cognato della sua crescente incomprensione con Ridge e lo Spencer le assicurerà di essere pronto a fermare Thomas sfruttando tutti i mezzi a propria disposizione. Alla fine tra i due scatterà un bacio passionale ed inaspettato.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 29 maggio, alle ore 13.45 su Canale 5 e sarà visibile anche on demand sul sito MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per non perdervi neanche un aggiornamento sui possibili cambi di programmazione.