L’Eredità, Flavio Insinna e la polemica sulla domanda del quiz show: i dettagli

Nella puntata di ieri sera de “L’Eredità” Flavio Insinna ha spiazzato tutti i concorrenti con un’affermazione fatta a seguito di una domanda durante uno dei giochi del quiz show

Ieri sera è andata in onda al solito orario ovvero alle 18:45 su Rai Uno un’altra puntata del game show più seguito della televisione italiana, “L’Eredità”. Al gioco della Ghigliottina è andato ancora una volta il campione Massimiliano ma è stato durante il gioco precedente del Triello che è avvenuta la polemica. La domanda è stata la seguente: “Secondo l’esperta Elda Lanza, a chi di loro per consuetudine non si lascia mai la mancia? Al cameriere al ristorante, al maitre in albergo, allo steward della nave o all’hostess in aereo”.

Un quesito abbastanza semplice da risolvere, la cui risposta era naturalmente all’hostess in aereo. È stato però a quel punto che Flavio Insinna ha iniziato la sua critica pur dichiarando proprio di non voler montare nessuna polemica.

“L’Eredità”, Flavio Insinna e l’affermazione polemica durante il gioco

Flavio Insinna è il timoniere indiscusso del gioco de “L’Eredità” ed è un personaggio molto amato della televisione italiana, tanto che il pubblico lo segue anche sui suoi canali social e gli dimostra tanto affetto e stima ogni volta che pubblica qualcosa. Nel momento in cui il concorrente ha riposto alla domanda sulla mancia all’hostess, il presentatore ha dichiarato: “Non voglio fare polemica, però… Qualcuno lo ha mai chiesto alle hostess se sono d’accordo? Magari si potrebbero ringraziarle anche con una busta con la mancia da chi ha preso l’aereo. È uno spunto su cui riflettere”.

Il quiz show è poi proseguito arrivando al gioco finale della Ghigliottina durante cui Massimiliano ha provato a indovinare la parola che si abbinava con le altre cinque.

Le parole erano: “volante, licenza, porta, presenza, calcolo”. Il campione ha scritto: “guida” ma la parola era “foglio”. Era arrivato a quel punto con una somma di 90 mila euro che sono però diminuiti perché ha dimezzato due volte. Poteva vincere 22.500 mila e stasera ci riproverà.