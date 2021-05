Justine Mattera senza freni: scopre tutto e il web è in visibilio FOTO

La showgirl americana regala uno scatto ai suoi followers dove mostra il suo fascino indiscutibile. Pioggia di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera conta 492mila followers su Instagram e si diverte ogni giorno a impreziosire il suo profilo con delle foto da vera diva. Mette in risalto una bellezza senza eguali, all’età di 50 anni resta sempre una delle donne più affascinanti dello showbiz e i followers impazziscono a ogni scatto che propone.

La donna è arrivata in Italia nel 1994 ed è stata subito notata per la sua incredibile somiglianza con Marylin Monroe. Da lì è iniziata la sua carriera, soprattutto al fianco di Paolo Limiti, conduttore indimenticato che è anche stato suo marito per due anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> New entry in Rai: Carlo Conti aiuta l’ex gieffina a sbaragliare la concorrenza

Una bellezza di altri tempi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Oggi Justine ha pubblicato uno scatto dove ha messo in risalto la sua proverbiale bellezza e quel fascino da diva che l’ha sempre contraddistinta.

Appassionata di sport, soprattutto di bici, si allena sempre per mantenere il suo fisico scolpito.

E’ sposata con Fabrizio Cassata da 12 anni e insieme la coppia ha un figlio, Vincent Michael.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Irina Shayk, la top model condivide tre scatti bollenti in bikini, che spettacolo-FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Si vocifera in questi giorni che la bella americana possa prendere parte della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, il reality show più amato dagli italiani dove potrebbe mettere in mostra la sua bellezza e la sua personalità.