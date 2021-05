Ballando con le Stelle, è di nuovo polemica e arriva la risposta di una star

Arriva un ipotesi per una potenziale nuova concorrente di Ballando con le stelle, ma è subito polemica

L’ipotesi per la nuova potenziale concorrente di Ballando con le stelle riguarda Sara Croce, la giovane bella bonas di Avanti un altro. A confermarlo è la stessa Croce che parla dell’eventualità. A quanto pare la giovane ha rivelato che è la sua agente a spingerla verso un reality show, probabilmente per far decollare la sua carriera in televisione. Al momento infatti fa solamente la bonas ad Avanti un altro ma sicuramente c’è il desiderio di fare anche qualcosa di diverso prima o poi.

Sara Croce e la distanza dai reality

A quanto pare Sara Croce vorrebbe fare un salto nella sua carriera ma non è disposta a scendere a compromessi. Mentre la sua agente spinge per farle fare un reality, lei invece non sembra convinta. Afferma infatti di non voler partecipare ad un programma che potrebbe far emergere dettagli sulla sua vita privata. Evidentemente ci tiene alla sua privacy, ma di solito chi lavora nel mondo dello spettacolo non ha tanto diritto a mantenere la privacy. Esclude quindi il Grande Fratello perché dovrebbe mettersi a nudo e rivelare i suoi segreti o comunque farsi conoscere infondo dal pubblico.

Tuttavia Pechino Express oppure Ballando con le stelle sarebbero situazioni diverse in cui dovrebbe affrontare delle prove ma senza rivelare la sua vita privata. Ha parlato infatti di Pechino Express sostenendo che per lei sarebbe una scelta giusta perché è un reality lontano dal gossip. E questo vale anche per Ballando con le stelle. In particolare del programma di Milly Carlucci ha un ricordo tenero legato ai suoi nonni, perché lo guardava sempre con loro. Inoltre spiega che sarebbe una bella occasione per imparare a ballare. Tutto sta a vedere se il programma ha intenzione di prenderla oppure no.

Alcuni voci dicono che c’è un interesse più forte verso personaggi di un altro calibro, come Francesco Totti. In ogni caso rimane il mistero del perché la Croce sia così terrorizzata dal voler rivelare dettagli sulla sua vita privata. Ha paura dei giudizi oppure ha qualche segreto da tenere? Forse non lo sapremo mai.