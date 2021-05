Manchester City-Chelsea, finita da poco la sfida più attesa dell’anno, la finale della Coppa più ambita: l’ultimo atto della Champions League 2020-2021.

Questa sera è andata in scena la finale di Champions League. Questa sfida è sentitissima non solo dai tifosi delle squadre che scendono in campo, ma dagli appassionati di tutto il mondo. La coppa dalle ‘Grandi orecchie’ è sicuramente quella più ambita dai club: in questa manifestazione, fin dalle battute iniziali, ci sono in ballo diversi milioni.

Il Manchester City, dopo aver vinto la Premier League: i Citizens hanno letteralmente dominato in campionato, distaccando le altre squadre di tanti punti. Il Chelsea, invece, ha chiuso al quarto posto conquistando quindi l’accesso alla prossima Champions League. La sfida è stata appassionante e da cardiopalma: il risultato non era affatto scontato.

Manchester City-Chelsea: il risultato della finale di Champions League

Il copione della partita era noto fin dalla vigilia: il Manchester City mantiene il possesso della palla e cerca di chiudere gli avversari nella propria metà campo. La banda di Guardiola, in realtà, non riesce a creare grosse occasioni da gol. I Blues sono ben messi in campo e diretti con ordine dal tecnico Tuchel.

Al 42° minuto, l’episodio chiave della sfida: Havertz sfrutta un errore di posizionamento di Zinchenko e supera Ederson siglando a porta vuota l’1 a 0. Nel secondo tempo, i Citizens provano ad imbastire una reazione. Al 60° minuto, uno degli uomini chiave della formazione di Guardiola è costretto a lasciare il campo per infortunio: De Bruyne, infatti, è coinvolto in uno scontro violentissimo con Rudiger. Il City non riesce proprio a calciare verso la porta di Mendy e perde pesantemente. Il Chelsea ha vinto, a sorpresa, la Champions League.

Grande gioia per Tuchel e per i suoi uomini: per Pep Guardiola delusione totale. Il tecnico non vince la Coppa più importante da quando allenava il Barcellona (vinse nel 2009 e nel 2011). I londinesi, invece, vincono per la seconda volta nella loro storia la manifestazione: nel 2012 i Blues guidati da Drogba superarono il Bayern Monaco.