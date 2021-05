La fantastica cantante, showgirl e attrice italiana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto scattata a Venezia.

La bellissima cantante scoperta da Claudio Cecchetto è in viaggio a Venezia: sul suo profilo Instagram porta i fan con sé, mostrando loro le sue giornate, i bei momenti trascorsi in vacanza e le foto che ha scattato nei meravigliosi paesaggi veneti.

Circa dieci ore fa, sulle sue IG stories, ha condiviso un video in cui si mostra in bikini mentre prende il sole: il costume non contiene tutte le sue forme e i fermoimmagine dei followers si sono sprecati.

Circa un’ora fa la Salerno ha postato anche cinque foto scattate a Piazza San Marco, che hanno mandato in tilt i suoi 865.000 followers: siete curiosi di vedere il post che ha disorientato tutta Italia?

Sabrina Salerno la bacia come se non ci fosse un domani: non manca il commento del pr più famoso d’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La splendida cantante, divenuta famosa negli anni ’80, ha pubblicato questo post scattato in Piazza San Marco, al centro del capoluogo veneto.

Negli scatti Sabrina indossa una lunga tutina verde militare, con una scollatura che non passa di certo inosservata, in quanto mostra anche una piccola parte del reggiseno nero di pizzo, presente sotto di essa: inutile dire che i fan hanno apprezzato molto il suo look…

Ciò che ha conferito all’immagine un tono più piccante è stata la scelta di farsi fotografare mentre appoggiava una fragola sulle labbra, come se la stessa baciando.

Le foto hanno ricevuto più di 21.000 mi piace ed oltre 600 commenti, tra i quali spicca quello del noto pr romano Antonello Lauretti, che le scrive: “Favola!“.

Ecco altri esempi di messaggi scritti dai fan più affiatati: “Più bella di Venezia“, “Sei la Regina Madre della bellezza Mondiale in assoluto“, “Sei sempre più bella“, oppure “Sto svenendo“.