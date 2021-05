Barbara D’Urso, lezioni di seduzione in pigiama: l’elegante pausa relax – FOTO

Barbara D’Urso, il meritato relax dopo l’impegnativo anno lavorativo. Su Instagram la conduttrice elargisce lezioni di classe e sensualità anche in pigiama

Si chiude la stagione di “Pomeriggio 5“, che Barbara D’Urso ha salutato con sentita e sincera emozione nel suo 14esimo anno consecutivo, per ritornare a settembre con rinnovata energia.

Non sono mancate le lacrime per la commozione, soprattutto quest’anno che la conduttrice viene messa in discussione alla conduzione di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso“, programmi che probabilmente non vedranno un’altra edizione.

Onore al merito di una presentatrice che ha dominato la scena televisiva per anni, e che saprà dimostrare ancora quanto la sua spontaneità e passione verranno premiati negli ascolti in settimana per la parentesi pomeridiana, successo ottenuto anche nel corso dell’anno, grazie all’impegno costante.

Proprio per queste ragioni è arrivato il momento del meritato riposo per Barbara D’Urso, e lo conferma con l’ultimo post su Instagram, in un’inedita versione di sè. Anche struccata e in pigiama conquista il web, affermandosi come esemplare modello di eleganza.

Barbara D’Urso, relax e natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Abiti ultra femminili, scarpe con tacco, accessori brillanti, make-up e acconciatura ai limiti della perfezione: sempre impeccabile, Barbara D’Urso incanta i telespettatori in look sempre all’ultima moda, ed esaltando la sua intramontabile bellezza all’ennesima potenza.

Motivo per il quale è spesso accusata di risultare troppo artefatta, ma soprattutto criticata nell’immagine, considerata da alcuni non adatta a una donna di 64 anni (dei quali non dimostra la minima parvenza).

Molto attiva sui social, dove spesso è bersaglio di haters, Barbara D’Urso ha dato l’ennesima prova del suo fascino, che non permette contestazioni. In una versione totalmente inedita, si mostra in pigiama e struccata, dimostrando il suo potere seduttivo anche in questa veste e con la sua splendida età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Immersa nel verde, si gode una meritata pausa relax, indossando un elegantissimo pigiama rosa a righe, al quale ha abbinato le ciabatte in peluche per un effetto super sofisticato. Tripudio di like, e la conduttrice riceve ancora una volta l’affetto sconfinato dei fan.