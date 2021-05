Dayane Mello, la grande gioia dopo il lutto: finalmente tornano insieme

Dopo un weekend di certo non semplice, Dayane Mello torna a sorridere: al suo fianco c’è qualcuno di davvero speciale

Nella giornata di ieri, Dayane Mello ha annunciato ai followers una notizia davvero terribile. Sua mamma, dopo aver lottato per diverso tempo contro una lunga malattia, si è spenta a distanza di pochi mesi dal fratello di Dayane, Lucas, vittima di un incidente stradale quando la brasiliana era ancora all’interno della casa del “Grande Fratello”. Due avvenimenti sconvolgenti per la modella, che ha dimostrato come sempre la propria forza d’animo e la propria tenacia.

“So che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale“, ha scritto la Mello, invitando i propri followers a godersi ogni minimo istante della vita e a non rimandare mai nulla che non possa essere fatto nell’immediato. Quest’oggi, la modella si è finalmente ricongiunta con una persona molto speciale, dopo tanto tempo: come si evince dalle Instagram stories, il loro rapporto ora va a gonfie vele.

Dayane Mello, la grande gioia dopo il lutto: tornano insieme – FOTO

Dopo aver trascorso delle giornate sicuramente non facili, a seguito della scomparsa di sua mamma, Dayane quest’oggi sta trascorrendo una domenica interamente dedicata al lavoro. Parallelamente agli impegni professionali, tuttavia, sembra esserci spazio anche per i suoi affetti più cari. Nelle Instagram stories, la Mello si è mostrata, dopo tantissimo tempo, in compagnia dell’amica del cuore Rosalinda Cannavò. Le due, che si erano allontanate dopo la fine del “Grande Fratello”, pare abbiano ricucito i rapporti, complice anche il periodo atroce che la brasiliana sta attraversando.

Le due modelle sono impegnate nella realizzazione di uno shooting fotografico che le vede entrambe protagoniste. “Sei pronta?” – ha chiesto Dayane all’amica, che le ha prontamente risposto – “Prontissima“. Poco dopo, la Cannavò ha postato, attraverso le Instagram stories, uno scatto che la brasiliana ha immediatamente ricondiviso, che le ritrae assieme: “Amicizia vera“, recita la didascalia.

A fronte del lutto che ha sconvolto la vita di Dayane Mello, le due amiche del cuore sembrano essersi ritrovate. Il profondo sentimento che le unisce si è rivelato più forte di qualsiasi ostacolo.