Giulia De Lellis, è una delle influencer più amate del mondo del web, ma non solo: tra pochi giorni farà il suo esordio come conduttrice per Love Island

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web, e non solo! Ha esordito cinque anni fa quando ha deciso di scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante, il tronista veronese che conquistò un parterre intero di donne che speravano di fare breccia nel suo cuore. Quando Andrea vide Giulia, però, non ci fu più gara: dopo pochi mesi, i due uscirono dal programma insieme, mano nella mano.

Giulia De Lellis bellissima negli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia e Andrea hanno vissuto una vera e propria favola moderna, ma le cose non sono andate come speravano. Dopo poco più di un anno dall’inizio della relazione, tutto è andato in rovina: fra tradimenti, litigi e crisi varie, i due si sono lasciati. Da qui è cominciato un periodo di tira e molla che si è concluso solo alla fine dell’estate del 2020. Ad oggi Giulia è felice al fianco di Carlo Beretta, e con tutte le soddisfazioni lavorative che si sta prendendo giorno dopo giorno. Dopo il suo esordio come attrice di quest’anno, infatti, Giulia si prepara ad esordire come conduttrice di Love Island.

Per la prima volta questo programma arriverà in Italia il 7 gennaio, un gruppo di ragazzi verrà riunito su un’isola e la coppia che riuscirà ad arrivare fino alla fine vincerà il montepremi: i telespettatori non vedono l’ora di vedere Giulia esordire finalmente in questo ruolo.