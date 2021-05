Raffaella Fico, l’outfit provocante lascia tutti senza parole: esplosiva – FOTO

Raffaella Fico catalizza l’attenzione dei suoi followers pubblicando una serie di scatti esplosivi: l’outfit lascia tutti senza parole.

Raffaella Fico sta conquistando sempre più consensi (i numeri sono in crescita continua) su Instagram: le sue fotografie fanno girare la testa agli innumerevoli followers. La modella e attrice è tornata in televisione: qualche settimana fa prese parte infatti al gioco di Simona Ventura ‘Games of Games – Gioco Loco‘. Raffaella è madre di una splendida bambina di nome Pia, avuta con Mario Balotelli. Tra i due il rapporto non è mai stato semplice anche se pare che oggi c’è comunque rispetto.

La classe 1988 raggiunse la popolarità prendendo parte al ‘Grande Fratello’ nel 2008, potrebbe ritornare nella casa più spiata d’Italia per l’edizione Vip. La modella, ogni giorno, riesce a catturare l’interesse dei suoi seguaci condividendo scatti via via sempre più esplosivi. La serie di scatti pubblicata poco fa in rete ha subito creato scompiglio su Instagram.

Raffaella Fico, outfit provocante: serie di foto incredibili

Tre fotografie per tre infarti. La serie di scatti che la Fico ha postato sui social network ha subito mandato in subbuglio il mondo dei social network. La nativa di Cercola indossa pantaloni super aderenti e tacchi decisamente vertiginosi. La maglia è invece troppo corta e scopre completamente il suo ventre. L’addome della 33enne fa letteralmente paura.

La showgirl provoca tramite la sua didascalia. La napoletana ha deciso di utilizzare una frase di Carrie Bradshaw. “Certe donne non sono fatte per essere domate, forse hanno bisogno di restare libere finché non trovano qualcuno altrettanto selvaggio con cui correre“, si legge.

Raffaella, qualche giorno fa, fece impazzire tutti condividendo una foto in cui indossava un completino intimo prorompente con tutta la mercanzia in bella mostra.