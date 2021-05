“Beautiful”, anticipazioni puntata 1 giugno: il giorno del matrimonio

Beautiful, anticipazioni 1 giugno: il giorno del matrimonio è arrivato. Steffy, Liam ed Hope elaborano un piano per boicottarlo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam chiedere ad Hope di sposarlo di fronte ad una sconfortata Steffy. La Forrester ha ormai perso ogni speranza di riconquistare lo Spencer e ha deciso di concentrare tutte le sue energie sul cercare di fermare il matrimonio tra Thomas e Zoe. Sia lei che Liam hanno capito che Thomas sta tramando qualcosa e non hanno intenzione di dargliela vinta. Nel frattempo tra Brooke e Bill è scattato un appassionato bacio che li ha riportati indietro nel tempo a quando si amavano e credevano di poter crescere Will insieme. La Logan ha capito che lo Spencer è l’unico di cui può davvero fidarsi, molto più sincero e leale di suo marito che al primo problema è corso tra le braccia di Shauna.

Beautiful, anticipazioni 1 giugno: la proposta di Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, martedì 1 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.