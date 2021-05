Giallo in un’abitazione, morto 26enne: ragazza rinviene fidanzato esanime in casa

Un ragazzo di soli 26 anni è morto stamane in provincia di Salerno a causa di alcune ferite inferte con un coltello al collo: a ritrovarlo esanime la fidanzata.

Una tragedia quella registratasi stamane, lunedì 31 maggio, in provincia di Salerno. Intorno alle prime luci dell’alba una ragazza ha rinvenuto il suo fidanzato esanime all’interno della propria abitazione. Il ragazzo, 26 anni, presentava ferite da arma da taglio sul collo.

Nonostante la repentina chiamata ai soccorsi e l’arrivo immediato degli operatori sanitari che hanno provveduto al trasporto immediato in ospedale il 26enne non ce l’ha fatta.

Rinvenimento agghiacciante questa mattina in provincia di Salerno, a Cava De’ Tirreni. Una ragazza ha rinvenuto all’interno della propria abitazione il fidanzato, residente a Vietri sul Mare in frazione Dragonea, riverso in una pozza di sangue.

Il giovane di 26 anni presentava al collo delle ferite causate da un’arma da taglio. Immediata la chiamata al 118 che repentinamente è sopraggiunta nell’abitazione. Purtroppo nonostante la corsa in ospedale il cuore del ragazzo ha smesso di battere a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul posto si sono recate anche le Forze dell’ordine per far luce sull’accaduto ed indagare sulle cause dei fatti. Al momento riporta la redazione di Leggo, la pista battuta è quella di un gesto volontario. L’ipotesi suicidio, però, pur essendo quella più accreditata, rimane solo una delle possibili ricostruzioni. Gli inquirenti continuano ad indagare. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, procederanno ad ulteriori accertamenti per cercare di comprendere se possano esservi responsabilità di terzi nell’accaduto o se effettivamente si sia trattato di un gesto estremo.

La salma del giovane resta a disposizione delle autorità le quali valuteranno se disporre o meno l’esame autoptico.

La notizia della morte del giovane ha sconvolto l’intera comunità dove il ragazzo era stimato e conosciuto. La sua famiglia è, infatti, proprietaria di un agriturismo che vanta una lunga storia nel settore.

Numerosi i messaggi di cordoglio di chi si è stretto al dolore della famiglia e della sua fidanzata. Un accadimento tragico che ha visto spegnersi nel fiore degli anni un giovane molto stimato ed amato.