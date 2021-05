I Maneskin continuano a riscuotere sempre più successo dopo la loro vittoria agli Eurovision: il merchandising appena uscito è andato in sold out in soli 28 minuti

I Maneskin sono senza ombra di dubbio il gruppo del momento. Il gruppo ha esordito anni fa tra le strade di Roma, nella splendida Piazza del Popolo: cantavano tra la gente e sognavano un futuro che non pensavano minimamente di poter rendere reale. Quando sono stati presi a XFactor, hanno cominciato ad assaggiare un po’ di fama e di successo, e dopo qualche anno in giro per l’Italia si sono sentiti pronti a marzo a salire sul palco più ambito del nostro Paese: il Festival di Sanremo.

Nel giro di pochissimi mesi, i Maneskin hanno vissuto un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Prima la vittoria del Festival, poi il viaggio per l’Eurovision dove hanno fatto trionfare il nostro Paese dopo decenni che non succedeva. Un onore e un privilegio che hanno permesso al gruppo di salire sul tetto del mondo: adesso sono diventati conosciuti ovunque e sui social sono seguitissimi. Oggi, dopo tanta attesa, è uscito il merchandising del gruppo che è andato in sold out in soli 28 minuti. Un vero e proprio record, ma i ragazzi ci hanno tenuto a rassicurare chi non ha fatto in tempo: torneranno presto sul mercato.

Il merchandising ha davvero conquistato tutti: le t-shirt, con il nome della band o con il titolo della canzone che ha trionfato al Festival di Sanremo e poi agli Eurovision, sono terminate in pochissimi minuti.