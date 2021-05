Penelope Cruz ha condiviso uno nuovo scatto su Instagram. L’attrice e modella ha lasciato i fan senza fiato con un look incredibile.

Abiti da diva, sguardo profondo ed eleganza unica. Penelope Cruz ha incantato il web con gli ultimi scatti condivisi sulla sua pagina Instagram. L’attrice e modella spagnola sul suo account, seguito da ben 5,6 milioni di follower, pubblica sovente foto da shooting mostrandosi sempre bellissima. Spesso condivide anche riflessioni e post dedicati all’attualità.

47 anni compiuti lo scorso aprile, il suo fascino è intramontabile. Di recente ha stupito i fan con il nuovo look, dando un taglio alla folta chioma. L’attrice ha optato per un caschetto asimmetrico liscio. Si tratta del french bob, taglio di grande tendenza per questo 2021. Proposto con ciuffo o frangia, l’attrice spagnola ha invece scelto l’opzione con la riga in mezzo.

Penelope Cruz, gli abiti incredibili conquistano il web

