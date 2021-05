Elisabetta Canalis nella sua ultima foto su Instagram dà la conferma di essere regina indiscussa. Bella, sensuale e accattivante

Una donna che non conosce cedimenti. Sempre bella, combattiva e con una sensualità innata. L’abbiamo conosciuta giovanissima sul bancone di “Striscia la notizia” e poi ha conquistato il mondo intero. Lei è Elisabetta Canalis, ormai volto internazionale che porta in alto il nostro Made in Italy. Con lei bellezza e bravura non scompaiono mai.

Tanto lavoro, sana alimentazione e sport le permettono di mantenersi un’eterna ragazzina, proprio come quando l’abbiamo conosciuta nelle vesti di veline. Di tempo ne è passato da allora ma solo sulla carta. Se qualcuno ha dei dubbi basta guardare le sue foto e questi saranno subito cancellati. L’ultima ne è la conferma assoluta.

