Roberta Morise ha condiviso un nuovo scatto sui social. Si tratta di un primo piano che ha lasciato in fan senza parole. Il suo fascino è incredibile.

Sguardo profondo, ciglia lunghissime e capelli raccolti. L’ultima foto condivisa da Roberta Morise ha conquistato i social. Sulla sua pagina Instagram, seguita da ben 99 mila follower, è apparsa la foto. La Morise è modella, conduttrice e showgirl. Classe 1986 ha conquistato negli anni il pubblico grazie al suo talento e alla sua bellezza.

Nata a Cariati, in provincia di Cosenza, fin da giovanissima sogna di entrare nel mondo dello spettacolo. La partecipazione nel 2004 a Miss Italia, seppur non sia arrivata in finale, le ha permesso di acquisire maggiore visibilità. Di seguito ha debuttato sugli schermi nel programma di Carlo Conti “I raccomandati” e poi ne “L’eredità”. Negli anni successivi ha ricoperto il ruolo di conduttrice in svariati programmi. Oltre alla brillante carriera televisiva, Roberta è attivissima su Instagram.

Roberta Morise: quello sguardo fa innamorare i fan

