Romina Power al settimo cielo, la notizia e la gioia insieme al suo Al Bano

Romina Power felicissima per il traguardo raggiunto, un momento da festeggiare in famiglia anche insieme ad Al Bano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Momento di felicità assoluta per Romina Power. La cantante, come è nel suo solito, ha condiviso sui social qualcosa che riguarda la sua vita privata. Del resto lei è abituata a farlo. Da sempre è stata sotto i riflettori, per cose positive e negative allo stesso tempo.

Da giovanissima le luci dello spettacolo si sono accese per lei e il suo Al Bano, una delle coppie più belle, brave e seguite in Italia e non solo. Ad un certo punto tra di loro qualcosa si è spezzato e l’idillio che avevano vissuto e fatto vivere ai loro fan è sparito.

Ma nonostante questo Romina ed Al Bano rappresentano un binomio immortale. C’è da dire che spesso cantano ancora insieme, anche se non sono più una coppia nella vita di tutti i giorni, e poi ci sono i loro figli che li tengono uniti.

La notizia che ha dato la cantante americana coinvolge anche lui. Un grande successo per un orgoglio che merita di essere comunicato a tutti.

Romina Power, orgogliosa e fiera: e Al bano che dice?

Romina Power mostra tutta la sua felicità per una bella notizia che è arrivata. Riguarda sua figlia Cristel che celebra con un bel selfie e poi altri scatti che avvalorano quello che ha scritto a corredo del post.

“Oggi mi sento particolarmente fiera di Cristel, laureanda in letteratura a Harvard (tra le più prestigiose università americane) per una menzione speciale da parte del rettore dell’università 💪🏼😍 – ha comunicato a tutti Romina – Non solo bella, moglie e mamma a tempo pieno ma anche intelligente!!!”.

Come darle torto. Una notizia del genere avrebbe reso felice ed orgogliosa ogni mamma. Insomma Cristel che si è allontanata dal mondo dello spettacolo si è costruita una vita tutta diversa, fatta di famiglia e studio, in una delle università più prestigiose al mondo.

E papà Al bano che dice? Sarà stato felicissimo sicuramente anche lui per questo traguardo raggiunto dalla figlia. Tra i primissimi commenti quello della sorella di Cristel, Romina.

Sui social il cantante di Cellino San Marco non si è espresso ma forse una bella festa tutti insieme arriverà presto.