Barbara D’Urso sostituita, al suo posto una professoressa di “Amici”

Barbara D’Urso fatta fuori da Mediaset. Tempi duri per l’ex regina degli ascolti del Biscione. C’è già il nome della sostituta

Barbara D’Urso gongola. La celebre conduttrice Mediaset che al momento è in vacanza, non naviga in buone acque. Stagione decisamente da dimenticare quella che si è appena lasciata alle spalle e quelle che verrà non è detto che sia migliore.

Per lei il segno evidente del ridimensionamento sulla rete ammiraglia del biscione. Le cose cambiano e la sua presenza in tv diminuisce decisamente. Dopo la chiusura anticipata di “Live – Non è la D’Urso” con la relativa sostituzione con “Avanti un altro anche di sera” sono arrivate notizie cattive una dietro l’altro.

C’è la quasi certezza che il programma verrà cancellato nella prossima stagione e forse anche la domenica pomeriggio non sarà più di la sua. Diverse le voci che circolano su alcuni nomi che potrebbero sostituire Barbarella. Unica certezza il suo “Pomeriggio Cinque” che resta nelle sue mani, anche se la stagione si è conclusa con ascolti decisamente bassi. Carmelita è stata battuta nettamente da Alberto Matano.

Ora sempre più insistente si fa la voce che parla di una sua sostituzione per la domenica. Il nome che è uscito fuori nessuno lo avrebbe detto.

Barbara D’Urso sostituita: il nome che andrà al suo posto

Barbara D’Urso fatta fuori dalla domenica pomeriggio. Colei che era la regina degli ascolti, dopo gli inciampi viene sostituita. Secondo le indiscrezioni lanciate prima da TvBlog e poi dal The Post Internazionale, al suo posto, nella domenica pomeriggio, dovrebbe arrivare una professoressa di “Amici”.

Si tratta di Lorella Cuccarini che, come sappiamo, oltre che ballerina di lunga data è anche un’ottima presentatrice. Dietro il suo “volo” verso la conduzione della domenica pomeriggio ci sarebbe la spinta di Maria De Filippi, colei che ha portato la Cuccarini a Mediaset dopo l’esperienza poco fortunata al fianco di Matano con “La vita in diretta”.

Così dopo aver ricoperto il ruolo di maestra e coach ad “Amici”, per Lorella si aprirebbero le porte della conduzione nella tv privata. Lorella non sarebbe nuova nel salotto pomeridiano della domenica di Mediaset. Ne era stata al timone negli anni Novanta con la fortunatissima “Buona domenica” e poi con “La sai l’ultima?”.

Se le voci verranno confermate la ballerina ritornerebbe in Mediaset dopo ben 13 anni nel ruolo di conduttrice.