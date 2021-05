Secondo le stime rese note dalle fonti locali, nel 2020 il consumo di bevande alcoliche a basso prezzo ha provocato la morte a 98 persone.

Nuova strage in India: 25 persone hanno perso la vita bevendo un liquore altamente tossico: lo hanno annunciato le autorità locali. Siamo nello stato più popoloso del Paese, l’Uttar Pradesh, dove dieci uomini sono stati arrestati per aver venduto bevande alcoliche scadenti e velenose. “Finora 25 persone sono morte e alcune altre sono state ricoverate in ospedale e sono ancora sotto osservazione medica“, ha riferito questa domenica (30 maggio) il portavoce della polizia indiana Ajab Singh. Nei notiziari dello Stato federale dell’Asia meridionale, si legge che l’alcol è stato acquistato lo scorso giovedì (27 maggio) in un negozio gestito da due fratelli. A seguire i dettagli.

Quasi 100 morti nel bollettino del 2020

Nello stato dell’Uttar Pradesh molti negozi di alcolici sono stati costretti a chiudere temporaneamente i battenti per evitare il rischio di trasmissibilità del coronavirus: la pandemia virale ha ucciso oltre 160.000 persone nel Paese dal 1° aprile. Ciononostante, considerata la recente diminuzione dei contagi SARS-CoV-2, la nuova decisione delle autorità governative prevede la ripresa della vendita di alcolici in alcuni distretti. L’autorizzazione è stata lanciata l’11 maggio, seppur con alcune restrizioni sull’orario di acquisto dei prodotti.

I media locali si limitano a riportare il drammatico evento senza fornire ulteriori dettagli: come e dove come e dove sia stato prodotto il liquore altamente tossico e velenoso non è ancora stato reso noto. Eppure, non è la prima volta che si nomina l’India riguardo simili tragedie. I decessi a causa di bevande alcoliche di scarsa qualità sono frequenti nel paese indiano e le vittime sono tutti clienti che acquistano liquori a basso costo, prodotti in distillerie sotterranee.

Secondo le stime pubblicate dall’International Spirits and Wine Association of India,su cinque miliardi di litri di alcol consumati ogni anno nel paese, circa il 40% è prodotto illegalmente. Ad alimentare la tossicità della bevanda vi è anche la frequente aggiunta di un’ulteriore forma di alcol altamente tossica al liquido di base. La sostanza, simile al metanolo, viene utilizzata come antigelo. Se ingerito, lo spirito può causare cecità, danni al fegato e morte.

L’anno scorso almeno 98 persone sono morte nello stato settentrionale del Punjab dopo aver bevuto alcol prodotto illegalmente; mentre nel 2019, circa 150 le vittime registrate nello stato nord-orientale di Assam.

