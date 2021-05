Lady Rugani pubblica uno scatto al mare dove mostra il suo fisico mozzafiato e viene inondata di like e complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico infiamma il web con delle pose ammiccanti che risaltano una bellezza senza confronti.

La compagna di Daniele Rugani, nonostante la sua bellezza prorompente si è sempre descritta una ragazza semplice. Ha iniziato la sua carriera come giornalista sportiva, si è laureata e ha lavorato come modella fino a quando ha conosciuto Daniele Rugani, difensore del Cagliari, che ha seguito per rimanere al suo fianco.

“Non sono una WAGS. Non mi piacciono le discoteche e non frequento la movida. Ho studiato tanto per laurearmi in Lingue e diventare una giornalista. Mentre molte mie coetanee passavano le serate universitarie a divertirsi, io stavo in casa a studiare oppure lavoravo. Zero feste e vita sociale”, aveva dichiarato in un’intervista a Gazzettamercato.it.

Lady Rugani è da perdere il fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Annalisa, annuncio inaspettato sui social: la cantante sorprende tutti – FOTO

Tifosissima della Juventus, squadra di appartenenza del suo fidanzato, ha un gatto, un coniglio e un chihuahua. Per mantenersi in forma va in palestra ogni giorno e gioca a tennis, inoltre ha praticato pallavolo per molti anni.

Questa foto la immortala a Dubai, nelle acque del mare, dove sfoggia un fisico da urlo. Sono due gli scatti condivisi con il suo post che hanno lasciato a bocca aperta i numerosissimi followers che la seguono.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Non ho aggettivi” Miriam Leone, il primo piano che ipnotizza i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Sono ben 665mila i suoi seguaci che la inondano di complimenti e like.