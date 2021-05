Uno scatto sensazionale quello della bella influencer pugliese che mostra tutta la sua bellezza al mare, con un costume da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è un’influencer di una bellezza inequivocabile. Nasce a Grottaglie, in provincia di Taranto, nel 1982 ed è laureata in Comunicazione Internazionale ed ha un Master in Pubblicità ed eventi.

Il suo primo lavoro è quello di hostess di Alitalia ed è stata definita “l’assistente di volo più seguita al mondo sui social”.

La bella Laura, infatti, vanta la bellezza di 787 mila followers ai quali ogni giorno regala degli scatti sensazionali.

Laura D’Amore in spiaggia è splendida!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Diletta Leotta, a Capri con Can, il primo bikini e travolgente: “Non sei umana…” – FOTO

In questo scatto la bellissima hostess di Alitalia mostra tutto il suo sex appeal indossando un costume che mette in risalto le sue forme incontenibili.

Si trova in spiaggia, nella bella Catania, appoggiata ad una banchina di salvataggio e nella didascalia scrive: “Pomeriggio al mare, dopo il Pop Tennis!” e chiede ai suoi followers: “Avete mai provato questo sport?”.

Migliaia di like che le inondano il profilo così come i commenti di apprezzamento che riceve.

Coloro che scrivono sotto il post sono followers provenienti da ogni parte del mondo, infatti Laura pur essendo italiana non è seguita solamente nel nostro paese ma molto apprezzata anche all’estero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Michelle Hunziker e la FOTO che non ti aspetti: il ricordo è emozionante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Dunque la sua bellezza non è passata inosservata agli occhi di nessuno ed è davvero impossibile non rimanere ammaliato dalle foto che posta ogni giorno.