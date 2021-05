La figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano in un’intervista ha raccontato una frase che le ha rivolto la madre e che l’ha ferita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

Rosalinda Celentano è figlia della ‘coppia più bella del mondo‘ e lo sa bene, nonostante glielo abbia voluto ricordare anche la presentatrice di ‘Belve‘.

Francesca Fagnani conduce su Rai Due un programma dove è stata ospite proprio Rosalinda che ha voluto raccontare degli aneddoti molto particolari riguardo la sua vita privata e la sua omosessualità.

La figlia del celebre cantautore milanese, non ha mai avuto un buon rapporto con se stessa tanto che se doveva darsi un voto sarebbe stato -1, nell’ultimo periodo ha acquisito maggiore sicurezza tanto di aver confermato che ora si sente di aver raggiunto quasi la piena sufficienza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Ballando Con le Stelle”, in arrivo nel cast la grande cantante italiana, le conferme

Le parole forti di Claudia Mori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

“Io non credo assolutamente nell’omosessualità, non mi sono mai sentita appartenente a una categoria. Continuo a tagliarmi i capelli perché ogni volta che lo faccio è come se levassi la polvere dai miei pensieri. A diciassette anni ho incontrato una ragazza più grande di me che danzava e mi sono innamorata di lei”, ha raccontato la 52enne evidenziando soprattutto la reazione di sua madre Claudia Mori.

Infatti l’attrice sorprese sua figlia baciarsi con una donna mentre era in camera sua e questo la turbò molto. All’epoca, Claudia Mori pronunciò una frase di cui poi probabilmente si è pentita ma che allora ha ferito molto Rosalinda.

“Meglio una stanza vuota che una figlia così”, le disse.

Di fronte alla domanda della conduttrice, che ha chiesto a Rosalinda come avesse vissuto questo rifiuto momentaneo da parte di sua madre, l’ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’ ha risposto: “Li per lì non capii, mi sono sempre considerata una creatura che mangia, dorme… Uguale agli altri. La cosa innaturale è quando una persona non ama, secondo me”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Sanremo 2022, la svolta decisiva sulla conduzione: la scelta sorprendete – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

Ma Rosalinda ha perdonato sua mamma? Non ha dubbi: “Sì, certo”.