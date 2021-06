“Grazie a tutti”, Adriana Volpe esplode di sensualità: una dea in lungo per il suo compleanno – VIDEO

Un compleanno festeggiato in diretta che neppure lei si sarebbe aspettata ieri nello studio di “Ogni Mattina”, Adriana Volpe era la regina assoluta.

La conduttrice di “Ogni Mattina” su Tv 8 Adriana Volpe ieri ha festeggiato il compleanno, 48 candeline per lei che nonostante il passare del tempo dimostra ancora una freschezza smisurata sia nel fisico che nella tempra vivace.

Ha trascorso il fine settimana con la figlia Giselle presso il QC Terme spa and resorts a Pre-Saint-Didier in Valle D’Aosta per rigenerare la mente ed il cuore dopo tanto lavoro in tv e passare del tempo sola con la piccola che spesso lei ha riferito essere la sua gioia più grande.

“Lo vedete anche voi? Qui sono rinata con mia figlia…ora torniamo cariche e più forti di prima 🥰” scriveva Adriana Volpe proprio a margine dello scatto in montagna. Ieri però, anche in diretta ad “Ogni Mattina” le sorprese non sono mancate.

Adriana Volpe, compleanno a sorpresa in diretta tv: lacrime e commozione

“Grazie a tutti! 💝Sono stata letteralmente sommersa dal vostro calore, dai vostri messaggi e dai vostri auguri…Siete speciali! 🤩” ha detto la conduttrice non appena si è presentata in studio ieri mattina e le è stato consegnato un enorme bouquet di fiori.

Abito lungo di maglina azzurro che le fasciava i fianchi in modo aggraziato, trucco televisivo e capelli in piega, bella e sensuale come non mai ha catturato tutti per il suo charm.

“Scusate ma stamattina andrò a braccio perché non ho studiato la scaletta, ho ricevuto troppi commenti da amici e colleghi e non ho trovato il tempo di fare altro”. Lo dice con la voce roca ed emozionata di chi non si aspettava un’accoglienza tale. Palloncini e striscioni hanno addobbato lo studio e a fine trasmissione ha fatto il suo ingresso anche la grande torta bianca di tre strati portata in scena da Giovanni Ciacci.

Migliaia gli auguri che le sono arrivati nelle ultime ore, il video dei suoi ringraziamenti ha raggiunto le 44mila visualizzazioni e ha emozionato tutti per la sincerità e la gioia che ha trasmesso con le sue parole.