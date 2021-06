Una bambina è morta in Argentina dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola, esploso dal padre, un poliziotto di 34 anni, durante una lite con la moglie.

Ha impugnato una pistola nel corso di una lite con la moglie ed ha premuto il grilletto sparando al pavimento, ma il proiettile è rimbalzato colpendo ed uccidendo la figlia di 6 anni. Questa la ricostruzione della polizia argentina, che ha arrestato e sospeso dal lavoro un poliziotto di 34 anni accusato dell’omicidio della figlia. La tragedia si è consumata domenica in un appartamento di Virrey del Pino, nella provincia di Buenos Aires.

Argentina, spara un colpo durante una lite con la moglie: poliziotto uccide la figlia

Una bambina di soli 6 anni è morta dopo essere stata raggiunta da un proiettile mentre si trovava in casa. È accaduto domenica a Virrey del Pino, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina.

Secondo quanto ricostruito, come riportano i quotidiani locali e la redazione britannica del The Sun, un poliziotto di 34 anni durante una lite con la moglie 29enne avrebbe estratto la pistola d’ordinanza e sparato un colpo verso il pavimento per intimorirla. Il proiettile, però, è rimbalzato al suolo ed ha centrato la figlia all’addome.

Lanciato l’allarme, presso l’abitazione sono arrivati i paramedici che hanno soccorso la piccola e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita ed hanno constatato il decesso poco dopo per le gravi ferite riportate.

La polizia, sopraggiunta presso la casa, ha arrestato e sospeso dal lavoro il 34enne accusato dell’omicidio della figlia. Dai primi riscontri, scrive The Sun, pare che il poliziotto avesse assunto sostanze alcoliche prima della tragedia. Agli inquirenti l’uomo ha affermato di non aver intenzione di far male alla bambina ed alla coniuge, anch’ella agente di polizia in servizio nella stessa stazione del marito.

Adesso le autorità stanno ancora indagando per ricostruire con esattezza l’accaduto che ha sconvolto l’intera comunità del paese argentino in provincia di Buenos Aires.