Bianca Atzei in white version: il completino da padel è rovente: che spettacolo – FOTO

Bianca Atzei in white version: il completino da padel è rovente e manda i followers in tilt. Cosa ne penserà il fidanzato?

Dopo il capitolo Max Biaggi, Bianca Atzei è tornata a sorridere accanto al nuovo compagno Stefano Corti. I fan ricordano molto bene la sofferenza della cantante a seguito della separazione dal pilota. All’epoca, Bianca aveva deciso di partecipare come concorrente a “L’Isola dei Famosi”, così da dimenticare il dispiacere dato dalla fine del suo grande amore.

Attualmente, l’artista milanese è al settimo cielo, avendo ritrovato la felicità accanto all’inviato de “Le Iene”. Quest’oggi, la cantante ha presenziato alla conferenza stampa che sponsorizzava la “Veneto Padel Cup“, il trofeo per tutti gli appassionati di padel in Italia. Con un completino bianco a dir poco esplosivo, la Atzei ha convinto tutti i suoi followers: una bellezza così non si era mai vista prima.

