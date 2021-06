Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizioni del Grande Fratello Vip: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto record di likes

Dayane Mello è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana aveva già varcato la soglia della casa più spiata d’Italia quando quattro ha anni fa il suo ex Stefano Sala ha partecipato al reality e lei scelse di fargli una sorpresa, portandogli la figlia avuta insieme e che lui a mancava tantissimo. Non sapeva che, a distanza di pochi anni, sarebbe toccato a lei stare chiusa lì dentro e giocarsi il tutto e per tutto per riuscire ad arrivare alla vittoria.

Dayane Mello conquista tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Dayane ha conquistato tutti nel reality con il suo carattere particolare e con la sua storia straziante che ha permesso al pubblico di conoscere la sua sensibilità e capire il motivo che si nascondeva dietro tanti suoi comportamenti. Non ha vissuto affatto una vita facile, Dayane, infatti ha una storia familiare particolare e che mentre era nella casa ha visto ancora delle evoluzioni, e non in meglio. Suo fratello ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale mentre lei era nella casa e non ha avuto modo di dargli l’ultimo saluto: così anche sua madre, qualche giorno fa ha perso la vita all’improvviso poco dopo aver scoperto di avere il cancro.

Dayane però è una donna forte e, nonostante l’ultimo lutto, si è rimboccata le maniche e si è rimessa di nuovo a lavoro: l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, infatti, è parte di un bellissimo shooting che ha svolto proprio di recente.