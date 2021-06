La bella Federica Fontana ha condiviso su instagram una foto che la ritrae di prima mattina con indosso solo l’asciugamano

Federica Fontana è una visione celestiale di prima mattina con indosso solo l’asciugamano, sembra uscita da un sogno. Nella didascalia la conduttrice spiega che sta per farsi massaggiare il viso:“Acqua e sapone..pronta per il mio primo massaggio al viso!”. I commenti sono tantissimi per la bella Fontana:”Stupenda bellissima in tutte le tue sfumature buona giornata”, “Sei naturalmente bellissima”.

Federica Fontana e il messaggio importante per il vaccino

La conduttrice nelle stories instagram ha voluto diffondere un messaggio importante che riguarda tutti ma specialmente le mamme dei giovani ragazzi. Ricorda che oltre al vaccino per il covid, che sicuramente è importante per raggiungere l’immunità di gregge e permetterci di tornare alla vita normale, ci sono anche altri vaccini importanti. La Fontana in particolare parla del vaccino anti papillomavirus umano HPV, che in molti avranno già sentito mentre altri no. Si tratta di un vaccino molto importante per le giovani donne, perché riguarda la prevenzione di un tipo di tumore all’utero che si può sviluppare quando iniziano i rapporti sessuali. Le mamma devono essere ben informate sull’argomento e mandare le figli a vaccinarsi per prevenire questa malattia.

Il messaggio della Fontana è importante e ci fa ricordare ancora una volta che oltre al covid ci sono ancora tanti altri mali al mondo da combattere. La conduttrice ha così condiviso la foto della figlia appena vaccinata e ha fatto un appello alle mamma:”Mamme attivatevi alle ragazze, ma anche ai ragazzi, vaccinosi“. Federica Fontana è molto attiva riguardo alle news nel mondo, e ama condividerle con i suoi followers per creare dibattiti e sentire opinioni diverse. L’argomento trattato prima è stato il vaccino, ma poi passa ad altro e scrive:”Stamattina ho letto un post su instagram che diceva…gli orientali definiscono come tempi interessanti gli anni più impegnativi, tra complessità e cambiamenti..vero?”.

Alcuni rispondono alla domanda della conduttrice:”Sicuramente sono interessanti ma io preferirei fossero solo positivamente interessanti”. Altri follower invece si sentono più stimolati dalla bellezza della Fontana che non dal dibattito sugli anni interessanti. E quindi scrivono:”Buongiorno bellissima, solare come sempre Federica”.