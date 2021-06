Gravissimo lutto in casa Savoia , è morto di infarto

Lutto in casa Savoia. È morto oggi ad Arezzo il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta

Lutto in casa Savoia. È morto oggi ad Arezzo il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta: lo si legge in un comunicato diffuso dai familiari. «La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta», si legge nella nota.

Amedeo d’Aosta è morto la notte scorsa all’ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico. La morte è avvenuta per arresto cardiaco, ha appreso l’agenzia ANSA. Il Duca, nato a Firenze il 27 settembre del 1943, aveva 77 anni: figlio di Aimone di Savoia, nel 2006 rivendicò il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia, padre di Emanuele Filiberto.

Fonte Leggo.it