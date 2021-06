GF Vip 6, uno dei prossimi protagonisti sarà un concorrente di LOL

Arrivano già dei rumours sui nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip 6, uno dei protagonista sarà un ex concorrente di LOL

Mediaset sta già lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, cominciano già ad avere conferme su chi saranno i prossimi inquilini della casa. Arriva la notizia che uno dei concorrenti potrebbe essere un ex protagonista del nuovo show su Prime video, LOL-Chi ride è fuori. Dopo il grande successo ottenuto dal programma condotto da Fedez e Mara Maionchi, è venuta voglia di comicità anche al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE>>>Maria Grazia Cucinotta in posa per una foto con il decolleté in vista, mozzafiato-FOTO

GF Vip 6 iniziano a trapelare informazioni scottanti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ilary Blasi, clamoroso epilogo: dopo il dolore, la gioia meritata

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, saranno tanti i cambiamenti. Antonella Elia e Pupo infatti, hanno deciso di ritirarsi dal loro incarico di opinionisti. E al momento in sostituzione della Elia ci dovrebbe essere Adriana Volpe secondo gli ultimi aggiornamenti. Anche lei come la Elia, è stata una ex concorrente del reality. Per quanto riguarda la sostituzione di Pupo ancora non si sa nulla. Riconfermato per il terzo anno invece Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore. Ma ora veniamo ai concorrenti potenziali. Si parla di un ex concorrente del programma LOL-Chi ride è fuori, ed è stata un personaggio molto apprezzato. Si tratta di Michela Giraud.

La comica infatti durante il Talk show di Massimo Bernardini, dove era ospite ha scherzato su una sua potenziale candidatura al GF Vip 6. In particolare le è stato chiesto se dopo l’esperienza di reclusione per 5 ore a LOL, riuscirebbe a stare per giorni chiusa dentro la casa del Grande Fratello. La Giraud scherzando ha chiesto:”Per quanti soldi?”. Questa risposta che non conferma ne smentisce la sua eventuale presenza nello show, fa sperare i fan. Sicuramente lei sarebbe un personaggio dal valore aggiunto e che sarebbe in grado di regalare grandi soddisfazioni.

Sicuramente una vena comica come la sua può solo che giovare al programma. Tutto dipenderà se Signorini avrà intenzione di chiamarla o meno, e se lei accetterà. Per il momento rimane un opzione ancora non confermata. Staremo a vedere se la Giraud cederà alle avance dello show qualora dovessero presentarsi. Intanto i fan ci sperano.