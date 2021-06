La Cucinotta con le sue foto sensuali conquista il web, nell’ultima ha sfoggiato un lato A che fa impazzire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Maria Grazia Cucinotta è pazzesca su instagram mostra delle curve mai viste. Nell’ultimo scatto appare in spiaggia con un abito magnifico che tiene aperto con le braccia e sfoggia un decolleté impressionante. Nella didascalia scrive:”Le foto che ritornano…momenti per sempre…”. I commenti sono tanti:“Un saluto da Pompei alla mia bellissima Sicilia”, “Una reina bellissima”, “Sei una farfalla stupenda”.

LEGGI ANCHE>>>“Uomini e donne” cala il sipario: quando tornerà in onda

Maria Grazia Cucinotta è sempre fonte di bellezza e saggezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Denise Pipitone è viva, la verità è molto vicina” una gioia per tutti

La bella attrice su instagram condivide sempre la sua bellezza e sensualità, ma anche la sua saggezza e il suo altruismo. Manda sempre messaggi positivi e uno dei più recenti riguarda la gentilezza. Scrive infatti di essere gentili perché tanto è gratis. Un messaggio che dovrebbe arrivare forte e chiaro a molti. In un altro posto poi ricorda la meravigliosa Carla Fracci, ballerina di grande fama, scomparsa all’età di 80 e passa anni recentemente. Un lutto importante per tutta Italia, in molti hanno deciso di dedicarle qualche parola e un ricordo. Di recente la splendida attrice ha partecipato ad un evento in Sicilia in occasione della festa delle Rose. Questi bellissimi fiori infatti sono simbolo di rinascita e primavera.

Altro grande protagonista dell’evento è stato il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro. Le cui creazioni sono state dedicate per l’occasione alla Rosa Damascena. Ha infatti creato un Panettone Rosa e con Fico D’India. Anche le rose di zucchero soffiato hanno riscosso molta attenzione. Ad aggiungere bellezza è stata poi la scultura tridimensionale costruita con boccioli di rosa da Angela Sottile, che come ispirazione ha preso la colonna sonora in chiave jazz di Michele Mazzola. Poi l’artista Solveig Cogliani ha realizzato un ritratto della Rosa utilizzando materiali naturali come il vino. Per rendere l’atmosfera ancora più dolce e fresca, ci ha pensato la cantante Debora Marguglio. Insomma un evento che la bella attrice ha reso ancora più bello con la sua presenza che fa impallidire ogni rosa esistente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Quando si tratta di promuovere la sua terra, Maria Grazia Cucinotta non si tira mai indietro. Lo ha dimostrato in questa occasione ma anche nel nuovo spot di “Bentornati al sud”, realizzato per promuovere il turismo nel sud Italia, dal ministro Carfagna. Appare l’attrice che invoglia a trascorrere le vacanza al sud.