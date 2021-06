“Isola dei famosi”, Ignazio Moser lacrime in diretta: “Per sempre con me”

Ignazio Moser è uno dei finalisti dell'”Isola dei famosi”, in diretta nell’ultima puntata si è lasciato andare ed ha commosso tutti

L’“Isola dei famosi” sta per giungere al termine, Ilary Blasi è riuscita a trainare la flotta fino all’ultima puntata e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore.

Sono molti a puntare tutto su Ignazio Moser, il modello e fidanzato di Cecilia Rodriguez che è volato nelle Honduras solo un mese fa ma ha conquistato i telespettatori con la sua classe e bravura.

Ieri 31 maggio è andata in onda la semifinale e le sorprese non sono mancate, così come emozioni e colpi di scena. Ecco cosa è successo a Moser.

“Isola dei famosi”, lacrime per Ignazio Moser: il motivo

Ilary Blasi ha toccato gli animi e i cuori dei concorrenti. In particolare Ignazio Moser si è lasciato andare e non ha perso occasione di mostrare il suo lato più dolce e sensibile. Parlando dei suoi genitori ha confessato alcuni dettagli del suo rapporto con loro e le lacrime hanno fatto da cornice.

Francesco Moser, il papà del naufrago, ha fatto una sorpresa al figlio mandando un video in cui ha affermato: “Hai fatto un bel percorso, io ti ho sempre rispettato e sei stato molto bravo. Noi ti aspettiamo a casa, ora che torni è tempo di ciliegie mature”.

Il filmato ha commosso il modello che ha spiegato: “Il rapporto con mio papà è bellissimo, c’è sempre stato. Non ho niente di cui lamentarmi, solo che siamo due orsacchiotti, facciamo fatica a dirci le cose e dimostrarci affetto – afferma – Non me l’aspettavo, ci eravamo detti che lui non sarebbe mai intervenuto, non me l’aspettavo. Lui è il mio esempio e lo sarà per sempre”.

Il naufrago ha parlato anche della madre, per lui i genitori sono una priorità e sono fondamentali nella vita di ognuno. Nonostante vivano distanti, Ignazio li sente sempre vicini.