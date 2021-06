Mara Venier e i suoi pomeriggi d’amore, quanta dolcezza – VIDEO

Mara Venier ha da poco condiviso un video di una dolcezza unica insieme ai suoi due amori nella sua camera da letto: fantastica come sempre la signora della domenica

Mara Venier è l’indiscussa signora della domenica e di Rai Uno con la trasmissione che fa compagnia a tutti ii telespettatori, “Domenica In“, nel giorno dedicato al riposo dopo una settimana di lavoro. Ma zia Mara ama anche condividere momenti della sua vita privata sui social network e soprattutto su Instagram dove poco fa ha postato un video in cui è in dolce compagnia nella sua camera da letto, nella bellissima villa di Roma dove vive.

Nel filmato, probabilmente girato da sua figlia Elisabetta, la si vede al letto e disteso accanto a lei c’è il suo adorato nipotino di quattro anni, Claudio, mentre non ha trovato posto a sedere suo marito Nicola Carraro. Nel video la Venier scherza con il bambino e lo prende a cuscinate mentre gli ripete continuamente “la vuoi finire”. Si vede anche l’ex produttore di cinema commentare la scena e svelare cosa stanno guardando così appassionatamente in tv.

Mara Venier, il video con il nipotino e suo marito Nicola Carraro

