Barbara D’Urso: novità per la conduttrice, la decisione di Mediaset

La decisione da parte di Mediaset è arrivata: quale sarà il futuro della conduttrice Barbara D’Urso dopo Domenica Live? Tutte le novità

Per Barbara D’Urso la stagione lavorativa non è andata secondo le aspettative. Dopo anni di successi, i suoi programmi improvvisamente hanno preso una brutta piega e la curva di ascolti e share ha cominciato a scendere.

Un brutto colpo sia per la conduttrice che per l’azienda Mediaset che in tutto questo tempo ha investito su di lei e sulle sue trasmissioni. La rete è corsa subito ai ripari con la chiusura tempestiva di “Live non è la D’Urso”.

Barbara D’Urso: novità in arrivo, cosa succederà?

L’estate è arrivata e un’altra stagione televisiva si è conclusa, anche Domenica Live ha chiuso le porte e a quanto pare definitivamente. Infatti, secondo l’ultima decisione di Mediaset, Barbara D’Urso a settembre sarà impegnata soltanto con “Pomeriggio 5″.

“Live non è la D’Urso” e “Domenica Live” non sembrano essere menzionati nella liste dei programmi della nuova stagione. Lorella Cuccarini potrebbe prendere il posto della regina dei salotti televisivi.

Dopo il successo riscontrato nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, l’azienda sembra puntare tutto su di lei e il pubblico sembra molto entusiasmato dall’idea di poterla vedere di nuovo in televisione con tante novità.

Tra i possibili nomi spunta anche quello di Elisa Isoardi, reduce dall’Isola dei famosi, potrebbe essere una conduttrice di un nuovo programma.

Con la messa da parte di Barbara D’Urso si chiude un’era, quella fatta di pettegolezzi e gossip quotidiani. La presentatrice ci ha messo il cuore ma evidentemente non è bastato a mantenersi quella cerchia di pubblico che l’ha seguita in tutti questi anni.

A differenza sua, Mara Venier continua con “Domenica In” fino alla fine di giugno, visto il successo riscontrato in questa stagione ed è già confermata per il prossimo palinsesto di settembre.