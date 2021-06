“Divina” Ambra Lombardo stupisce tutti, puro incanto – FOTO

Ambra Lombardo sceglie un modo hot per augurare a tutti una buona festa della Repubblica, l’outfit è molto audace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Questa foto non è sicuramente tra le più recenti – seppur risalga al 24 maggio – ma è una di quelle che meglio rappresenta la sensualità di Ambra Lombardo. La giovane infatti viene ripresa di spalle mostrando una nudità per nulla volgare ma molto ad effetto.

Si crea un intenso vedo non vedo anche se una porzione di seno rimane scoperta facendo fantasticare i numerosissimi followers che ogni giorno attendono con forte trepidazione una foto della donna. “Sei uno spettacolo di donna ❤️” un commento di un fan che sicuramente ben rappresenta gli umori generali scatenati dalla foto in questione.

Ma non è tutto lieto in quanto un altro – presumibilmente – fan lo attacca non accettando quanto dichiarato dal primo: “Ma credi che adulandola, lei uscirebbe mai con te, o me, uomini “medi”?” un attacco dal quale non è per fortuna scaturito un diverbio. I social si sa sono così, un grosso pentolone di opinioni spesso manifestate in maniera sterile.

Leggi anche —>>> Romina Power e la dedica strappacuore: il tempo vola “ma l’amore rimane”

Ambra Lombardo, la profonda scollatura a V che ammalia i social

Per saperne di più, vai su Successivo