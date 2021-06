“Eleganza pazzesca”: Serena Autieri splende di bellezza, irresistibile – FOTO

Su Instagram arriva un nuovo incredibile scatto di Serena Autieri. Sorridente, il look sbarazzino conquista i fan. Subito è boom di like e commenti.

Sorriso luminoso, lentiggini in vista e look floreale. Così Serena Autieri è apparsa nel suo ultimo post Instagram. Uno scatto in cui la nota conduttrice e attrice è radiosa come non mai. Classe 1976, la sua bellezza e il suo fascino sono intramontabili.

Di origini napoletane, Serena ha saputo conquistare in tutti questi anni il pubblico grazie al suo carisma e al suo talento. Il suo viso angelico ha incantato i fan fin dai primi esordi. Dopo essersi laureata in architettura ha portato avanti gli studi nell’ambito della recitazione. Noto è anche il suo percorso sulla scena musicale. Dopo aver inciso il suo primo disco nel 1997, ha debuttato sul piccolo schermo recitando in “Un posto al sole”. Di seguito svariate le pellicole in cui ha lavorato. Famosa la sua partecipazione nella fiction “Buongiorno mamma!”.

Serena Autieri fascino intramontabile: la sua eleganza sorprende

